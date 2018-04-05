Жители Одесской области пытались устроить самосуд над подозреваемыми в убийстве

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Граждане игнорировали замечания полицейских и бросались на подозреваемых
В Одесской области местные жители едва не устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве. Чтобы предотвратить расправу, сотрудник полиции сделал несколько выстрелов в воздух. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.
"Происшествие произошло сегодня в с. Виноградовка Болградского района во время проведения следственных действий по уголовному производству по факту умышленного убийства местного жителя. Группа возмущенных жителей села пыталась совершить самосуд над подозреваемыми", - говорится в сообщении.
Согласно информации, жители проигнорировали замечания полицейских и продолжили бросаться на подозреваемых.
"Для прекращения противоправных действий один из правоохранителей несколько раз выстрелил вверх из автомата Калашникова. Вследствие выстрелов никто не пострадал", - добавили в полиции.
Сейчас ситуация стабилизирована, по данному факту проводится проверка.
Как передает портал Informport, речь идет о подозреваемых в убийстве местного жителя. 3 апреля четверо молодых людей проникли в дом к жителю села Виноградовка Болградского района Одесской области, забили мужчину до смерти и похитили золотые украшения и технику. // 112.ua
На фронте у нас пришло время «абсолютного перемирия». До этого были рутинные уже школьные, хлебные и пасхальные, а это вот «абсолютное». Дальше,...