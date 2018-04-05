Жители Одесской области пытались устроить самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Одесской области местные жители едва не устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве. Чтобы предотвратить расправу, сотрудник полиции сделал несколько выстрелов в воздух. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

"Происшествие произошло сегодня в с. Виноградовка Болградского района во время проведения следственных действий по уголовному производству по факту умышленного убийства местного жителя. Группа возмущенных жителей села пыталась совершить самосуд над подозреваемыми", - говорится в сообщении.

Согласно информации, жители проигнорировали замечания полицейских и продолжили бросаться на подозреваемых.

"Для прекращения противоправных действий один из правоохранителей несколько раз выстрелил вверх из автомата Калашникова. Вследствие выстрелов никто не пострадал", - добавили в полиции.

Сейчас ситуация стабилизирована, по данному факту проводится проверка.

Как передает портал Informport, речь идет о подозреваемых в убийстве местного жителя. 3 апреля четверо молодых людей проникли в дом к жителю села Виноградовка Болградского района Одесской области, забили мужчину до смерти и похитили золотые украшения и технику. // 112.ua