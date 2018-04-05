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Организация по запрещению химоружия не допустила Россию к расследованию отравления в Солсбери

05.04.2018 01:37

Исполнительный комитет Организации по запрещению химического оружия на закрытом заседании 4 апреля не поддержал создание новой следственной группы с участием России об отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

ОЗХО не допустила Россию к расследованию отравления в Солсбери

На новом совместном расследовании настаивала Москва, по требованию которой созвали заседание исполнительного комитета ОЗХО в Гааге.

Как сообщает агентство Reuters, Китай, Азербайджан, Судан, Алжир и Иран поддержали стремление России, при этом 17 членов организации воздержались.

Российское государственное агентство ТАСС также сообщило, что Россия проиграла голосование.

В исполнительный совет ОЗХО входят представители 41 страны.

Как сообщал УНН, Великобритания, по мнению американской стороны, представила убедительное описание ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, из которого можно сделать два вывода об участии в этом России.

 

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