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Масова бійка на столичному Виноградарі закінчилася ножовим пораненням

05.04.2018 02:02

Масова бійка відбулася 04.04.2018 близько 23:00 на проспекті Свободи, 26, за кафе Кавказ. 

Що саме чоловіки не поділили між собою і чому почався конфлікт невідомо. За попередньою інформацією, в бійці приймало участь більше ніж 10 чоловік (7чоловік з одної сторони і 3 з іншої). Закінчилася бійка ударом ножем.

Фото Киев Оперативный.

Потерпілому чоловіку одразу стало зле і його занесли у вищевказаний заклад харчування.

Лікарі швидкої повідомили, що у чоловіка проникаюче поранення під ребром. Потерпілого терміново госпіталізували. 

Всі 7 осіб з місця події втекли. Наразі, на місці працюють працівники патрульної поліції та слідчо-оперативної групи. // Киев Оперативный

 

 

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