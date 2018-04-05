Россиянка транслировала в интернете секс с сожителем в присутствии трехлетней дочери

Следователи Ярославля завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней женщины. Молодая мать организовала в соцсети видеотрансляцию своего полового акта с гражданским супругом. Причем непосредственным свидетелем сексуального контакта была малолетняя дочь обвиняемой.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Публичная демонстрация порнографических материалов с использованием сети Интернет), сообщает официальный сайт областного управления СК РФ. Ей грозит наказание в виде шести лет лишения свободы.

По версии следователей, 16 февраля 2018 года обвиняемая по имени Яна, находясь по месту жительства в квартире Заволжского района Ярославля, вошла в интернет с помощью своего мобильника. Зайдя на свою страничку в соцсети "ВКонтакте", злоумышленница запустила специализированное приложение VKLive, которое "посредством встроенной в телефон камеры предоставляет неограниченному кругу лиц среди пользователей социальной сети возможность наблюдать видеоизображения, передаваемые камерой в интернет". По версии следователей, 16 февраля 2018 года обвиняемая по имени Яна, находясь по месту жительства в квартире Заволжского района Ярославля, вошла в интернет с помощью своего мобильника. Зайдя на свою страничку в соцсети "ВКонтакте", злоумышленница запустила специализированное приложение VKLive, которое "посредством встроенной в телефон камеры предоставляет неограниченному кругу лиц среди пользователей социальной сети возможность наблюдать видеоизображения, передаваемые камерой в интернет".

Находясь на кухне квартиры, женщина вступила в половые отношения со своим сожителем Николаем. Эти кадры и увидели интернет-пользователи, а потом и следователи, возбудившие уголовное дело.

На опубликованных шокирующих кадрах пара предается любовным утехам под громкие звуки включенного телевизора. В какой-то момент на кухню заглянула трехлетняя девочка, чтобы о чем-то спросить родителей. Однако взрослые продолжили заниматься сексом в ее присутствии, а Николай матом стал выгонять малышку из помещения и довел ее до слез, сообщал Пятый канал

"Это он неадекватный, а я нормальная! Я просто отдыхаю", - стала оправдываться Яна перед зрителями, следившими за трансляцией из ярославской квартиры. При этом молодая мать тоже выкрикивала нецензурные ругательства, писала "Комсомольская правда"

Николай накричал и на Яну, требуя, чтобы она ускорилась и занялась ребенком.

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Видеозапись "порнобытовухи" вызвала возмущение у интернет-пользователей. "Я надеюсь, их лишат родительских прав до того, как они сломают психику ребенку", - написал один из них.

"Ущербные! Бедный ребенок, видя это, будет думать, что это нормально!" - написал другой комментатор публичного полового акта.

В следственном ведомстве отметили, что обвиняемая "признала вину в полном объеме". А ее сожитель, который является инвалидом второй группы по зрению, сказал, что не знал о ведущейся прямой трансляции.

"Дочь обвиняемой и ее сожителя была незамедлительно изъята из семьи соответствующими социальными службами и на некоторое время помещена в специализированное социально-реабилитационное учреждение. Сейчас ребенок возвращен родителям. С целью дальнейшего контроля семья поставлена на учет органами профилактики", - говорится в пресс-релизе.

В ходе расследования уголовного дела была выполнена искусствоведческая экспертиза, в соответствии с выводами которой видеозапись, размещенная в сети Интернет, признана порнографическим материалом.