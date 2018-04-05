Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Россиянка транслировала в интернете секс с сожителем в присутствии трехлетней дочери

05.04.2018 02:34

 Следователи Ярославля завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней женщины. Молодая мать организовала в соцсети видеотрансляцию своего полового акта с гражданским супругом. Причем непосредственным свидетелем сексуального контакта была малолетняя дочь обвиняемой.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Публичная демонстрация порнографических материалов с использованием сети Интернет), сообщает официальный сайт областного управления СК РФ. Ей грозит наказание в виде шести лет лишения свободы.

 

В Ярославле судят женщину, которая транслировала в интернете секс с сожителем в присутствии трехлетней дочериПо версии следователей, 16 февраля 2018 года обвиняемая по имени Яна, находясь по месту жительства в квартире Заволжского района Ярославля, вошла в интернет с помощью своего мобильника. Зайдя на свою страничку в соцсети "ВКонтакте", злоумышленница запустила специализированное приложение VKLive, которое "посредством встроенной в телефон камеры предоставляет неограниченному кругу лиц среди пользователей социальной сети возможность наблюдать видеоизображения, передаваемые камерой в интернет".
 
Находясь на кухне квартиры, женщина вступила в половые отношения со своим сожителем Николаем. Эти кадры и увидели интернет-пользователи, а потом и следователи, возбудившие уголовное дело.
 
На опубликованных шокирующих кадрах пара предается любовным утехам под громкие звуки включенного телевизора. В какой-то момент на кухню заглянула трехлетняя девочка, чтобы о чем-то спросить родителей. Однако взрослые продолжили заниматься сексом в ее присутствии, а Николай матом стал выгонять малышку из помещения и довел ее до слез, сообщал Пятый канал.
 
"Это он неадекватный, а я нормальная! Я просто отдыхаю", - стала оправдываться Яна перед зрителями, следившими за трансляцией из ярославской квартиры. При этом молодая мать тоже выкрикивала нецензурные ругательства, писала "Комсомольская правда".
Николай накричал и на Яну, требуя, чтобы она ускорилась и занялась ребенком.
 
(18+) 

Видеозапись "порнобытовухи" вызвала возмущение у интернет-пользователей. "Я надеюсь, их лишат родительских прав до того, как они сломают психику ребенку", - написал один из них.
 
"Ущербные! Бедный ребенок, видя это, будет думать, что это нормально!" - написал другой комментатор публичного полового акта.
В следственном ведомстве отметили, что обвиняемая "признала вину в полном объеме". А ее сожитель, который является инвалидом второй группы по зрению, сказал, что не знал о ведущейся прямой трансляции.
 
"Дочь обвиняемой и ее сожителя была незамедлительно изъята из семьи соответствующими социальными службами и на некоторое время помещена в специализированное социально-реабилитационное учреждение. Сейчас ребенок возвращен родителям. С целью дальнейшего контроля семья поставлена на учет органами профилактики", - говорится в пресс-релизе.
 
В ходе расследования уголовного дела была выполнена искусствоведческая экспертиза, в соответствии с выводами которой видеозапись, размещенная в сети Интернет, признана порнографическим материалом.
 
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. // NEWSru.com


 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...