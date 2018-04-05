НАБУ проверит возможное финансирование избирательной кампании Тимошенко покойным Каддафи

НАБУ проводит информационно-аналитическое исследование данных о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко бывшим ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Об этом говорится в ответе бюро на запрос депутата Владимира Арьева.

Депутат опубликовал соответствующий документ на своей странице в Facebook

В своем запросе Арьев просил проверить информацию о получении в 2010 г Тимошенко, которая на тот момент находилась в должности премьер-министра, €4 млн на свою кампанию на выборах президента от режима Каддафи.

В бюро отметили, что начали информационно-аналитическую проверку, в ходе которой запрошена дополнительная информация.

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev