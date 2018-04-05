НАБУ проверит возможное финансирование избирательной кампании Тимошенко покойным Каддафи

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В бюро отметили, что начали информационно-аналитическую проверку, в ходе которой запрошена дополнительная информация
НАБУ проводит информационно-аналитическое исследование данных о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко бывшим ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Об этом говорится в ответе бюро на запрос депутата Владимира Арьева.
На фронте у нас пришло время «абсолютного перемирия». До этого были рутинные уже школьные, хлебные и пасхальные, а это вот «абсолютное». Дальше,...