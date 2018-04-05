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НАБУ проверит возможное финансирование избирательной кампании Тимошенко покойным Каддафи

05.04.2018 03:07

 В бюро отметили, что начали информационно-аналитическую проверку, в ходе которой запрошена дополнительная информация

НАБУ проводит информационно-аналитическое исследование данных о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко бывшим ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Об этом говорится в ответе бюро на запрос депутата Владимира Арьева.

Тимошенко и Каддафи
 
Депутат опубликовал соответствующий  документ на своей странице в Facebook.
 
В своем запросе Арьев просил проверить информацию о получении в 2010 г Тимошенко, которая на тот момент находилась в должности премьер-министра, €4 млн на свою кампанию на выборах президента от режима Каддафи.
 
В бюро отметили, что начали информационно-аналитическую проверку, в ходе которой запрошена дополнительная информация.
 
док
 
Фото: facebook.com/volodymyr.ariev
 
Ранее издание Asharq Al Awsat опубликовало информацию о том, что Каддафи направил 4 млн евро на финансирование кампании Тимошенко, которая баллотировалась в президенты в 2010 году. // liga.net

 

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