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На Київщині за шахрайство судитимуть екс-керівника держпідприємства МВС України

05.04.2018 08:36

Прокуратурою Київської області затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно колишнього керівника державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (закінчений замах на шахрайство, вчиненому в особливо великих розмірах) КК України.

Під час ліквідації вказаного державного підприємства, у тимчасово виконуючого обов’язки директора виник умисел на шахрайське заволодіння транспортними засобами, які знаходились на спеціальних майданчиках та перебували у його віданні.

суд

Екс-директор, на підставі фіктивного наказу про перевезення транспортних засобів, підписав акт прийому-передачі, будучи вже звільненим з посади та не маючи на це жодних повноважень, щодо транспортування автівок на загальну суму майже 14 млн грн.

Довідково: обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Київської області

 

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