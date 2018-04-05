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В Германии нашли возможного участника убийств в Бабьем Яру

05.04.2018 08:48

96-летний гражданин Германии мог в составе дивизии "Ваффен-СС" принимать участие в массовых убийствах в Бабьем Яру в Киеве. Это проверит прокуратура.

Прокуратура немецкого города Кассель начала проверку по поводу возможного причастия 96-летнего гражданина Германии к убийству евреев, цыган и советских военнопленных в Бабьем Яру в Киевв в 1941 году. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает представитель прокуратуры.

Монумент в Бабьем Яре

Подозреваемый проживает в округе Швальм-Эдер (между Франкфуртом-на-Майне и Ганновером) и мог проходить службу в дивизии "Ваффен-СС", принимавшей участие в преступлении в Бабьем Яру. Немецкая прокуратура заинтересовалась предполагаемым бывшим эсесовцем после обращения израильского Центра Симона Визенталя, установившего его причастность к преступлениям. // Deutsche Welle

 

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