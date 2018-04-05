В Харькове полиция задержала женщину, которая отбирала у малолетних школьниц золотые украшения

В Харькове правоохранители задержали 41-летнюю женщину по подозрению в серии похищений золотых украшений у школьниц.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харькове.

В Холодногорский районный отдел полиции обратилась харьковчанка с заявлением о том, что неизвестная женщина отобрала сережки у ее 10-летней дочери.

По словам матери, злоумышленница попросила ребенка снять их, чтобы сфотографировать, а затем положила в карман куртки и скрылась.

Через некоторое время к полицейским поступили аналогичные сообщения о золотых украшениях, которых лишились девочки семи и девяти лет.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемую — ею оказалась жительница Харькова, ранее уже имевшая проблемы с законом.

В случае, если ее вина будет доказана, женщине грозит до шести лет лишения свободы // Realist