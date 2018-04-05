Испания выдала Украине «экстрасенса»-убийцу (фото)

В среду, 4 апреля, суд арестовал 56-летнего экстрасенса, подозреваемого в убийстве финансового директора крупной фармацевтической компании в 2015 году. Двумя днями ранее он был экстрадирован в Украину из Испании, где пытался получить политическое убежище, сообщили в секторе коммуникации черниговского областного главка полиции.

Как стало известно «ФАКТАМ» из источников в правоохранительных органах, киевские супруги-экстрасенсы Владимир Осипенко и Елена Уткина несколько лет назад вошли в доверие к киевлянке Светлане. Молодая женщина (на момент убийства ей было всего 33 года) делала успешную карьеру, но у ее малолетнего сына начали проявляться психологические проблемы.

Под предлогом оказания помощи ребенку экстрасенсы поселились в квартире Светланы. Жили за ее счет, еще и получали плату за «помощь» ребенку и «бизнес-консультации». Летом 2015 года супруги узнали, что у молодой женщины хранятся большие деньги, и решили ее убить.

Светлана собиралась купить земельный участок. Осипенко с Уткиной вызвались помочь. Якобы у них был на примете подходящий участок в селе Бузовая под Киевом. Встречу назначили на автозаправке неподалеку от Бузовой. Светлана пересела из своей «Хонды» в «Субару» злоумышленников, и они поехали на заброшенный участок. Там супруги забили жертву молотком, бросили в багажник и вывезли в Черниговскую область, где утопили тело в речке Замглай. Заметая следы, убийцы сожгли свой автомобиль в Обуховском районе под Киевом, после чего заявили в полицию об угоне.

Светлану начали искать родственники. По их данным, пропало полтора миллиона долларов, которые она успела накопить. Вскоре киевские правоохранители нашли брошенную «Хонду».

Следствие довольно быстро вышло на убийц. Данные мобильных операторов показали, что супруги-экстрасенсы были последними, кто говорил со Светланой по телефону. Кроме того, некоторое время телефоны их и пропавшей находились поблизости от места обнаружения автомобиля.

Подозреваемые пытались создать себе алиби. Однако правоохранители отследили передвижения Светланы и супругов-экстрасенсов и нашли свидетельства их пребывания в Черниговской области в ночь после исчезновения женщины. Но для задержания этого было недостаточно.

А через несколько дней в Черниговской области нашли женское тело. Установив личность погибшей, черниговские правоохранители связались с киевскими коллегами. Те хотели задержать Владимира и Елену, но супруги уже улетели в Испанию.

Экстрасенсам заочно объявили подозрение и объявили их в розыск (карточки с данными Осипенко и Уткиной до сих пор находятся на сайте МВД Украины — на фото). Вскоре беглыми подозреваемыми занялся Интерпол.

Летом 2016 года испанские правоохранители по запросу Интерпола арестовали супругов на берегу Средиземного моря — те поселились в курортном Эль-Кампельо, в нескольких километрах от Аликанте. С собой у экстрасенсов было около 20 тысяч евро наличными. Полутора миллионов у задержанных не обнаружили.

Избежать экстрадиции супруги попытались, выдав себя за жертв политических преследований. Но это только замедлило их выдачу украинским властям. Благодаря слаженной работе полиции, Укрбюро Интерпола и Генпрокуратуры, удалось собрать все необходимые доказательства и убедить испанцев в правоте украинского следствия. Недавно закончились разбирательства относительно Владимира Осипенко. Испанский суд решил, что его уголовное преследование не обусловлено никакими политическими мотивами. Решение относительно Елены Уткиной ожидается в обозримом будущем.