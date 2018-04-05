Особенности выбора ламинатного покрытия для пола

На сегодняшний день, например, популярное ламинированное покрытие Таркетт выпускается в 28 странах и его продажи постоянно растут. Дизайны ламелей настолько разнообразны, что пол становится достоинством помещения с любым стилем интерьера, а техническая сторона поможет получить долговечный и комфортный пол в эксплуатации. Эксперты компании Real-House рассказывают об особенностях выбора такого настила, на примере покрытия Таркетт.

Фото из каталога http://real-house.com.ua/laminate/brand_l-tarkett.

Толщина ламели

Толщина ламината имеет значение в двух случаях, первый это когда настил подбирается в помещение, где уже имеется другое напольное покрытие, и он будет стыковаться с ним, тут очень важно подобрать толщину ламината Таркетт, как и другого покрытия для пола, а с помощью порожка скрыть стык. Таркетт производит ламинат от 8 до 12 мм по толщине, а это значит, что его можно стыковать с линолеумом, плиткой ПВХ и пробковым полом, а также другими видами настилов. Второй вариант, это когда важно получить покрытие, которое будет гарантировать звукоизоляцию, кстати, компания Таркетт использует еще систему Acoustic-TM, которая поглощает около половины звуков при ходьбе, передвижении стульев и прочего.

Наличие фаски

Фаска – небольшое углубление между ламелями, бывает продольная и по периметру доски. Ламинат Таркетт изготавливается с фаской (2-v продольной, 4-v по периметру), а также без такого углубления. Бытует мнение, что в фаску забивается пыль, пищики песка и легче проникает влага, но это совершенно не так, если укладка производится по всем рекомендациям производителя или мастером-профессионалом. К тому же надежность замочных соединений, которые предлагает компания Таркетт не вызывает никаких нареканий. Таким образом, такое углубление является лишь декоративным моментом ламината. А выбирать ламинат с фаской или без - решение каждого потребителя. Исходя из мнения дизайнеров, ламели с таким углублением удлиняют помещение или наоборот расширяют, исходя из способа укладки, а ламинированные планки без углублений позволяют создать монолитную нескончаемую поверхность.

Класс

Компания Таркетт производит ламинат двух классов покрытия – 32 и 33. Чем выше класс, тем напольное изделие обойдется дороже, поэтому при выборе такого показателя учитывайте степень нагрузки в помещении. Безусловно, если это гостиная, где собирается вся семья ежедневно, то 33 класс будет удачным выбором, а если это спальня – обойтись можно и 32 классом. Для коммерческих помещений лучше отдавать предпочтение 33 классу.

Исходя из того, что такой настил имеет большое разнообразие с технической и эстетической стороны, каждый потребитель найдет для себя лучший и подходящий вариант покрытия для пола. Для тех, кто любит винтажный стиль в интерьере здесь предлагаются планки, которые объединены в коллекцию Vintage, тем, кто предпочитает монолитность пола, подойдут изделия без фаски. Для потребителей, которым важно позаботится о шумоизоляции помещения, предлагаются ламели 12 мм в толщину с системой Acoustic-TM, как правило, многие другие производители изготавливают планки в 8 мм.