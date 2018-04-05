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На Киевщине бухгалтеров райбольницы осудили за махинации с зарплатами

05.04.2018 09:18

Суд в Киевской области признал виновными двух бухгалтеров Бородянской ЦРБ, которые, занижая заработные платы работникам больницы, почти год безосновательно увеличивали себе зарплату. 

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

В Киевской области осудили бухгалтеров райбольницы за махинации с зарплатами

"Двое специалистов по расчетам централизованной бухгалтерии Бородянской центральной районной больницы с февраля по декабрь 2015 года уменьшали суммы размеров выплат заработной платы работникам больницы, одновременно увеличив в ведомостях размеры своих заработных плат. Таким образом, злоумышленницы незаконно завладели средствами Бородянской ЦРБ на общую сумму 35 тыс. гривен", - отметили в прокуратуре.

Правонарушительницам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц) и по ч.ч. 1,2 ст. 200 (подделка документов на перевод и их использование, а также подделка документов на перевод и их использование, совершенная повторно) УК Украины.

Суд признал правонарушительниц виновными и лишил одну из них свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на 3 года. Другую виновницу приговорили к ограничению свободы на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года.

 

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