На Житомирщине киллер стрелял в депутата

Человек в балаклаве открыл огонь посреди улицы и дважды ранил депутата

В городе Новоград-Волынскый в Житомирской области вечером 4 апреля открыл огонь из огнестрельного оружия по местному предпринимателю и депутату городского совета прямо на улице.

Как сообщили в Отделе коммуникаций Нацполиции, инцидент произошел около восьми часов вечера, когда потерпевший выходил из помещения спортивного клуба. Стрельбу открыл неизвестный человек в балаклаве: он произвел несколько выстрелов.

Депутат получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающее грудной клетки и его срочно госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативных групп полиции. На территории Барановского, Новоград-Волынского, Емильчинского и Пулинского районов Житомирской области были введены специальные меры "Сирена".

Также было открыто уголовное производство по статьям "покушение на преступление" и "умышленное убийство". Ведутся оперативно-розыскные действия. // Сегодня