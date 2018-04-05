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На Житомирщине киллер стрелял в депутата

05.04.2018 09:39

Человек в балаклаве открыл огонь посреди улицы и дважды ранил депутата

В городе Новоград-Волынскый в Житомирской области вечером 4 апреля открыл огонь из огнестрельного оружия по местному предпринимателю и депутату городского совета прямо на улице.

Фото: novostivmire.com

Как сообщили в Отделе коммуникаций Нацполиции, инцидент произошел около восьми часов вечера, когда потерпевший выходил из помещения спортивного клуба. Стрельбу открыл неизвестный человек в балаклаве: он произвел несколько выстрелов.

Депутат получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающее грудной клетки и его срочно госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативных групп полиции. На территории Барановского, Новоград-Волынского, Емильчинского и Пулинского районов Житомирской области были введены специальные меры "Сирена".

Также было открыто уголовное производство по статьям "покушение на преступление" и "умышленное убийство". Ведутся оперативно-розыскные действия. // Сегодня

 

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