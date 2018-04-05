В ДТП в Румынии погибли восемь человек (фото)

Инцидент произошел в уезде Нямц на северо-востоке страны в отводном канале реки Быстрица, сообщает агентство Agerpres
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По словам представителя уездного Инспектората по чрезвычайным ситуациям Адриана Ротару, трагедия случилась в ночь на четверг, 5 апреля, в районе населенного пункта Виишоара. Всего в микроавтобусе находились 10 рабочих местного лесничества.
Несмотря на предпринятые спасателями меры по реанимации обнаруженных семи пострадавших, они были объявлены умершими. Поиски еще двоих пропавших без велись с использованием водолазов и надувных лодок.
Как сообщил Ротару, следовавший из Арада в Сэвинешть микроавтобус не был оборудован для перевозки людей, скамейки в нем были изготовлены на скорую руку. Власти расследуют обстоятельства несчастного случая.
По словам префекта округа Нямц Даниэла Сорочану, ДТП произошло после того, как заднее левое колесо фургона отвалилось.
Позже румынское издание ZCH news
сообщило об обнаружении тела восьмой жертвы ДТП. // Сегодня