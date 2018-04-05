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В ДТП в Румынии погибли восемь человек (фото)

05.04.2018 10:00

 Восемь человек погибли и один пропал без вести в результате падения микроавтобуса с моста в Румынии.

Инцидент произошел в уезде Нямц на северо-востоке страны в отводном канале реки Быстрица, сообщает агентство Agerpres.
 
Микроавтобус на полном ходу слетел с трассы. Фото ISU Neamt
 
По словам представителя уездного Инспектората по чрезвычайным ситуациям Адриана Ротару, трагедия случилась в ночь на четверг, 5 апреля, в районе населенного пункта Виишоара. Всего в микроавтобусе находились 10 рабочих местного лесничества.
 
ДТП
 
Несмотря на предпринятые спасателями меры по реанимации обнаруженных семи пострадавших, они были объявлены умершими. Поиски еще двоих пропавших без велись с использованием водолазов и надувных лодок.
 
Как сообщил Ротару, следовавший из Арада в Сэвинешть микроавтобус не был оборудован для перевозки людей, скамейки в нем были изготовлены на скорую руку. Власти расследуют обстоятельства несчастного случая.
 
По словам префекта округа Нямц Даниэла Сорочану, ДТП произошло после того, как заднее левое колесо фургона отвалилось.
 
Позже румынское издание ZCH news сообщило об обнаружении тела восьмой жертвы ДТП. // Сегодня

 

 

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