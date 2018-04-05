Прокуратура Луганщини займається фактами відключення електроенергії на шахтах з людьми під землею

До чергової частини Попаснянського відділу поліції в Луганській області надійшло повідомлення про те, що Луганська філія ДП «Регіональне енергетичне об’єднання» припинила постачання електричної енергії до ДП «Первомайськвугілля» та його структурних підрозділів

Виїздом слідчо-оперативних груп встановлено, що на відокремлених підрозділах ДП «Первомайськвугілля» ВП «Шахта Гірська», ВП «Шахта «Тошківська», ВП «Шахта «Карбоніт» та ВП «Шахта «Золоте» під землею з непрацюючими системами провітрювання та відкачування води залишилося 403 гірника.

Власними силами підприємства із застосуванням резервних ліній енергозабезпечення вдалося підняти на поверхню усіх працівників та забезпечити подачу кисню і відкачку води з лав шахт.

Слідчим відділом Попаснянського відділу поліції внесені відомості до ЄРДР за фактом порушення службовими особами ДП «Первомайськвугілля» правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ч. 1 ст. 272 КК України) та примушування посадовими особами Луганської філії ДП «Регіональне енергетичне об’єднання» до виконання цивільно-правових зобов’язань підприємством (ч. 1 ст. 355 КК України).

Крім того встановлено, що на відокремлених підрозділах ПАТ «Лисичанськвугілля» також відключено від електропостачання 4 структурні підрозділи. Внаслідок цього після знеструмлення на ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» та ВП «Шахта Новодружеська» під землею залишились 254 гірники, натомість гірники ВП «Шахта «Привільнянська» та ВП «Шахта «Капустіна» самостійно піднялися з лав шахт.

Слідчим відділом Лисичанського відділу поліції за фактом службової недбалості та неналежного виконання службовими особами Луганської філії ДП «Регіональні електричні мережі» своїх обов'язків, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам підприємства ПАТ «Лисичанськвугілля» внаслідок його знеструмлення, відомості до ЄРДР внесені за ч. 1 ст. 367 КК України. Разом з цим, за фактом примушування посадовими особами Луганської філії ДП «Регіональне енергетичне об’єднання» до виконання цивільно-правових зобов’язань підприємства ПАТ «Лисичанськвугілля» відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 355 КК України.

Станом на 03.04.2018 усіх працівників вказаних підприємств піднято на поверхню, загрози життю та здоров’ю гірників немає.

Хід досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях контролюється прокуратурою області, досудове розслідування здійснюється Слідчим управлінням ГУНП у Луганській області.

Прес-служба прокуратури Луганської області