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У Києві затримали на хабарі співробітницю фіскальної служби

05.04.2018 10:27

Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі головного державного ревізор-інспектора одного з районних відділень Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагала тисячу доларів США у столичного підприємця за ненакладення штрафних санкцій за результатами перевірки дотримання вимог податкового законодавства. Гроші за «послугу» комерсант повинен був перерахувати на банківський картковий рахунок чиновниці.

Фото Служба безпеки України.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю на робочому місці після надходження першої частини хабара у розмірі тисяча гривень.

Вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття посадовця проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури та за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби.

Служба безпеки України

 

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