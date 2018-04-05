Спецпрокурор США по России допрашивает прилетающих в страну российских олигархов

Как сообщила 4 апреля телекомпания CNN , эти меры были приняты накануне решения администрации Белого дома все же ввести санкции против нескольких российских олигархов, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным, в рамках обнародованного "кремлевского доклада". Официально о новых ограничительных мерах будет объявлено до конца недели.

Один российский олигарх был остановлен и допрошен после того, как его частный самолет совершил посадку в аэропорту Нью-Йорка. При этом все электронные устройства, которые он привез с собой, были подвергнуты досмотру. Второму олигарху также пришлось пообщаться с командой Мюллера во время недавнего визита в США, при этом источники не уточняют, были ли досмотрены его личные вещи. Третьему олигарху из РФ, в последнее время не посещавшему Соединенные Штаты, спецпрокурор направил официальный запрос и предложил ему в добровольном порядке поделиться имеющимися у него сведениями и предоставить интересующие следствие документы. Один российский олигарх был остановлен и допрошен после того, как его частный самолет совершил посадку в аэропорту Нью-Йорка. При этом все электронные устройства, которые он привез с собой, были подвергнуты досмотру. Второму олигарху также пришлось пообщаться с командой Мюллера во время недавнего визита в США, при этом источники не уточняют, были ли досмотрены его личные вещи. Третьему олигарху из РФ, в последнее время не посещавшему Соединенные Штаты, спецпрокурор направил официальный запрос и предложил ему в добровольном порядке поделиться имеющимися у него сведениями и предоставить интересующие следствие документы.

Имена всех трех россиян не разглашаются. Во всех случаях, по данным телекомпании, команда прокурора Мюллера проверяла возможность прямого или косвенного финансирования избирательной кампании Дональда Трампа со стороны российских бизнес-элит. Российских визитеров спрашивали, известно ли им что-либо о случаях прямых или косвенных пожертвований из России на избирательную кампанию Дональда Трампа или его инаугурационную церемонию. Под косвенными имеются в виду пожертвования через посредство американских граждан, аналитические центры или комитеты политических действий.

Так как это первое сообщение о допросах российских олигархов, то, как, отмечает CNN, следует сделать вывод, что команда Мюллера в поисках тайного сговора команды Трампа с Кремлем сфокусировалась на потенциальной возможности российского финансирования выборов в США 2016 года.

Законы Соединенных Штатов запрещают иностранным гражданам напрямую делать пожертвования на политические кампании в этой стране. Обойти это правило можно несколькими путями. Во-первых, инвестировать в компании или неправительственные центры, имеющие инициативные комитеты в поддержку того или иного кандидата. Во-вторых, перечислять средства американским гражданам, формально являющимся финансовыми донорами. По данным CNN, Мюллер проверяет, могли ли российские олигархи быть вовлечены в обе эти схемы.

По оценкам американской неправительственной организации Center for Responsive Politics, Трамп привлек 333 млн долларов (271 млн евро) на свою президентскую кампанию. Его инаугурационный комитет собрал рекордные 106,8 млн долларов (86 млн евро) на торжества по случаю вступления республиканца в должность. Это вдвое больше, чем у любого из его предшественников, уточняет CNN. При этом Дональд Трамп до конца не отчитался в том, на что пошли указанные средства.

Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в предвыборную президентскую кампанию в Соединенных Штатах, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах 2016 года.

Назначенный в мае 2017 года Министерством юстиции США специальный прокурор и бывший директор ФБР Роберт Мюллер и несколько комитетов конгресса занимаются расследованием того, имели ли место попытки российских властей вмешиваться в выборы 2016 года, а также поиском предполагаемых контактов между Москвой и лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.