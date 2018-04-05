В Коломые несовершеннолетнюю девушку убила детская качеля

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Несовершеннолетняя девушка погибла в г. Коломыя Ивано-Франковской области от травмы головы в результате удара детской качели.
Об этом сообщило управление гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает УНН.
"04.04.2018 г. около 18:32 в г. Коломыя возле городского озера на детской площадке обнаружено тело гр. 2002 г. р., жительницы с. Выжний Березов Косовского района, которая получила травму головы в результате удара детской качели", - говорится в сообщении.
Отмечено, что погибшая была ученицей 1-го курса ПТУ №10 г. Коломыя.
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