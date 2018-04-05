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На Херсонщині викрито на хабарі виконуючу обов’язки голови районного суду

05.04.2018 11:05

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі виконуючу обов’язки голови одного з районних судів Херсонської області.

Правоохоронці встановили, що високопосадовець вимагала від місцевого жителя п’ять тисяч гривень за винесення судового рішення про непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення у господарській сфері.

Фото Служба безпеки України.

Оперативники спецслужби задокументували факт отримання виконуючою обов’язки голови суду всієї суми неправомірної вигоди у службовому кабінеті.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру у вчинені злочину. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття високопосадовця проводилась спільно з Національним антикорупційним бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.

Служба безпеки України

 

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