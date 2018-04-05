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Папаша хотел избавиться от «мук воспитания» убийством двухлетнего сына в ДТП

05.04.2018 11:25

 Суд штата Колорадо в США вынес 3 апреля приговор 31-летнему жителю Сентенниала Натану Вейцелю, который признан виновным в покушении на убийство малолетнего ребенка. Для этого злоумышленник устроил дорожную аварию, чтобы выдать смерть малыша за несчастный случай. Следователи решили, что Вейцеля толкнули на преступление угрызения совести, поскольку он считал себя плохим отцом.

Суд назначил Натану Вейцелю наказание в виде 20 лет лишения свободы, пишет The Denver Post. После освобождения из тюрьмы мужчина еще пять лет будет находиться под надзором.
 
Суд штата Колорадо в США вынес 3 апреля приговор 31-летнему жителю Сентенниала Натану Вейцелю, который признан виновным в покушении на убийство малолетнего ребенкаКак следует из материалов уголовного дела, 21 августа 2016 года Вейцель, управляя своим автомобилем премиум-класса Acura (подразделение Honda), разогнался до скорости 75 миль в час (свыше 120 км/ч) и врезался в припаркованные машины. В момент аварии водитель был пристегнут ремнем безопасности, а сидевший сзади его маленький сын - нет.
 
В результате ДТП малыш сломал ногу, получил сотрясение мозга и рассечение лба. Ему пришлось наложить 20 швов, пишет The New York Post.
 
В ходе следствия Натан Вейцель признался в употреблении кокаина. Он также назвал мотивы, по которым решил совершить детоубийство. Со слов Вейцеля, он был не готов к воспитанию ребенка, а груз родительской ответственности был для него невыносимым. Натан продумал преступный план, пока смотрел на своего сына, игравшего в парке во время прогулки.
 
"Человек, который в первую очередь должен был защищать этого ребенка, пытался причинить ему смертельный вред, - сказал окружной прокурор Джордж Брочлер. - Ни один из родителей не сможет понять, что заставилоэтого отца совершить такое по отношению к своему невинному сыну".
 
Вейцелю предъявили обвинение по семи пунктам, в том числе покушение на убийство, жестокое обращение с детьми.
 
В ходе следствия мужчина отказывался признать вину, заявив о том, что не отдавал себе отчета в своих действиях. Позднее Натан заключил досудебную сделку, признав вину в покушении на убийство. Остальные обвинения с него сняли. // NEWSru.com


 

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