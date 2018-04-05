Папаша хотел избавиться от «мук воспитания» убийством двухлетнего сына в ДТП

Суд назначил Натану Вейцелю наказание в виде 20 лет лишения свободы, пишет The Denver Post
. После освобождения из тюрьмы мужчина еще пять лет будет находиться под надзором.
Как следует из материалов уголовного дела, 21 августа 2016 года Вейцель, управляя своим автомобилем премиум-класса Acura (подразделение Honda), разогнался до скорости 75 миль в час (свыше 120 км/ч) и врезался в припаркованные машины. В момент аварии водитель был пристегнут ремнем безопасности, а сидевший сзади его маленький сын - нет.
В результате ДТП малыш сломал ногу, получил сотрясение мозга и рассечение лба. Ему пришлось наложить 20 швов, пишет The New York Post
.
В ходе следствия Натан Вейцель признался в употреблении кокаина. Он также назвал мотивы, по которым решил совершить детоубийство. Со слов Вейцеля, он был не готов к воспитанию ребенка, а груз родительской ответственности был для него невыносимым. Натан продумал преступный план, пока смотрел на своего сына, игравшего в парке во время прогулки.
"Человек, который в первую очередь должен был защищать этого ребенка, пытался причинить ему смертельный вред, - сказал окружной прокурор Джордж Брочлер. - Ни один из родителей не сможет понять, что заставилоэтого отца совершить такое по отношению к своему невинному сыну".
Вейцелю предъявили обвинение по семи пунктам, в том числе покушение на убийство, жестокое обращение с детьми.
В ходе следствия мужчина отказывался признать вину, заявив о том, что не отдавал себе отчета в своих действиях. Позднее Натан заключил досудебную сделку, признав вину в покушении на убийство. Остальные обвинения с него сняли. // NEWSru.com