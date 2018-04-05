Папаша хотел избавиться от «мук воспитания» убийством двухлетнего сына в ДТП

Суд назначил Натану Вейцелю наказание в виде 20 лет лишения свободы, пишет The Denver Post . После освобождения из тюрьмы мужчина еще пять лет будет находиться под надзором.

Как следует из материалов уголовного дела, 21 августа 2016 года Вейцель, управляя своим автомобилем премиум-класса Acura (подразделение Honda), разогнался до скорости 75 миль в час (свыше 120 км/ч) и врезался в припаркованные машины. В момент аварии водитель был пристегнут ремнем безопасности, а сидевший сзади его маленький сын - нет. Как следует из материалов уголовного дела, 21 августа 2016 года Вейцель, управляя своим автомобилем премиум-класса Acura (подразделение Honda), разогнался до скорости 75 миль в час (свыше 120 км/ч) и врезался в припаркованные машины. В момент аварии водитель был пристегнут ремнем безопасности, а сидевший сзади его маленький сын - нет.

В результате ДТП малыш сломал ногу, получил сотрясение мозга и рассечение лба. Ему пришлось наложить 20 швов, пишет The New York Post

В ходе следствия Натан Вейцель признался в употреблении кокаина. Он также назвал мотивы, по которым решил совершить детоубийство. Со слов Вейцеля, он был не готов к воспитанию ребенка, а груз родительской ответственности был для него невыносимым. Натан продумал преступный план, пока смотрел на своего сына, игравшего в парке во время прогулки.

"Человек, который в первую очередь должен был защищать этого ребенка, пытался причинить ему смертельный вред, - сказал окружной прокурор Джордж Брочлер. - Ни один из родителей не сможет понять, что заставилоэтого отца совершить такое по отношению к своему невинному сыну".

Вейцелю предъявили обвинение по семи пунктам, в том числе покушение на убийство, жестокое обращение с детьми.