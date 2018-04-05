За вбивство двох зловмисників з Сєвєродонецька засуджено до 13 років позбавлення волі

Сєвєродонецькою місцевої прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за ознаками вчинення двома мешканцями Луганщини злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з умисним заподіянням тяжких тілесних ушкоджень потерпілому)

Під час досудового розслідування та судового розгляду встановлено, що у листопаді 2016 року двоє молодиків, знаходячись на одній з вулиць м. Сєвєродонецька, маючи намір на напад з метою заволодіння чужим майном, почали переслідувати незнайомого їм перехожого.

Наздогнавши потерпілого, зловмисники заподіяли 27-річному чоловікові численні тілесні ушкодження та заволоділи мобільним телефоном, грошовими коштами та одягом потерпілого. В результаті отриманої закритої черепно-мозкової травми та переламу кісток черепа за 2 дні потерпілий помер.

Незважаючи на невизнання зловмисниками провини, Сєвєродонецьким міським судом на підставі зібраних беззаперечних доказів та принципової позиції процесуального керівника злочинців визнано винними у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та призначено покарання у виді 13 та 13 з половиною років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Луганської області

(за матеріалами Сєвєродонецької місцевої прокуратури)