Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

За вбивство двох зловмисників з Сєвєродонецька засуджено до 13 років позбавлення волі

05.04.2018 11:35

 Сєвєродонецькою місцевої прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за ознаками вчинення двома мешканцями Луганщини злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з умисним заподіянням тяжких тілесних ушкоджень потерпілому)

Під час досудового розслідування та судового розгляду встановлено, що у листопаді 2016 року двоє молодиків, знаходячись на одній з вулиць м. Сєвєродонецька, маючи намір на напад з метою заволодіння чужим майном, почали переслідувати незнайомого їм перехожого.

прокуратура

Наздогнавши потерпілого, зловмисники заподіяли 27-річному чоловікові численні тілесні ушкодження та заволоділи мобільним телефоном, грошовими коштами та одягом потерпілого. В результаті отриманої закритої черепно-мозкової травми та переламу кісток черепа за 2 дні потерпілий помер.

Незважаючи на невизнання зловмисниками провини, Сєвєродонецьким міським судом на підставі зібраних беззаперечних доказів та принципової позиції процесуального керівника злочинців визнано винними у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та призначено покарання у виді 13 та 13 з половиною років позбавлення волі.

 

Прес-служба прокуратури Луганської області
(за матеріалами Сєвєродонецької місцевої прокуратури)

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...