СБУ виявила три схованки зі зброєю та боєприпасами у районі проведення АТО (фото)

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України виявили в районі проведення антитерористичної операції три схованки з військовими засобами ураження у Станично-Луганському районі.

Зі схрону, що був облаштований у покинутій будівлі села Маркове, правоохоронці вилучили п’ятдесят чотири 32-міліметрові артилерійські постріли, сто три постріли до гранатометів, тридцять чотири 82-міліметрові міни, три гранати Ф-1, вісімдесят підривачів до мін та майже п’ять тисяч набоїв різного калібру.

У селі Комишне поблизу лінії розмежування співробітники СБУ виявили у схованці шістнадцять гранатометів та двадцять два постріли до них, чотири протитанкові гранати, п’ять протипіхотних мін, сорок чотири ручні гранати, сорок п’ять пострілів до підствольного гранатомету, два кілограми пластиду та понад чотири тисячі набоїв різного калібру, в тому числі снайперські та бронебійні.

Разом з іншими засобами ураження на місці знахідки також були виявлені ручна граната РГО та чотири міни МОН-50 російського виробництва.

У селі Болотенне правоохоронці вилучили зі схрону сорок один 30-міліметровий снаряд, 120-міліметрову мінометну міну, шість гранатометів, три гранати, протипіхотну міну та чотириста грамів тротилу з електродетонатором.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Служба безпеки України