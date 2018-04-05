Під Києвом затримали зловмисника, який пограбував неповнолітню

В м. Боярка правоохоронці затримали 24 – річного місцевого мешканця, який на вулиці Білогородській у школярки відібрав мобільний телефон марки "Ксіомі".

Вчора, близько 15 години, до Києво-Святошинського відділу поліції звернулася мати 13-річної дівчини і повідомила, що невідомий чоловік відкрито заволодів мобільним телефоном її неповнолітньої доньки, яка поверталася додому після школи.

Заявниця додала, що це сталося біля під’їзду, де вони мешкають. Дочка сиділа на лавочці і гралася телефоном. Зненацька підбіг невідомий чоловік, відібрав смартфон і втік.

Група реагування патрульної поліції негайно виїхала на виклик. На одній із центральних вулиць поліцейські побачили молодика схожого за описом, що надала заявниця. Чоловіка затримали. Під час поверхневого огляду у нього виявили викрадений смартфон.

24-річний місцевий мешканець зізнався у скоєні злочину та надав правдиві покази.

На місце події викликана місцева слідчо-оперативна група. Розпочато розслідування.

УПД Київської області