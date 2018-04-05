Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Під Києвом затримали зловмисника, який пограбував неповнолітню

05.04.2018 11:55

В м. Боярка правоохоронці затримали 24 – річного місцевого мешканця, який на вулиці Білогородській у школярки відібрав мобільний телефон марки "Ксіомі".

Вчора, близько 15 години, до Києво-Святошинського відділу поліції звернулася мати 13-річної дівчини і повідомила, що невідомий чоловік відкрито заволодів мобільним телефоном її неповнолітньої доньки, яка поверталася додому після школи.

затриманий

Заявниця додала, що це сталося біля під’їзду, де вони мешкають. Дочка сиділа на лавочці і гралася телефоном. Зненацька підбіг невідомий чоловік, відібрав смартфон і втік.

Група реагування патрульної поліції негайно виїхала на виклик. На одній із центральних вулиць поліцейські побачили молодика схожого за описом, що надала заявниця. Чоловіка затримали. Під час поверхневого огляду у нього виявили викрадений смартфон.

 

24-річний місцевий мешканець зізнався у скоєні злочину та надав правдиві покази.

На місце події викликана місцева слідчо-оперативна група. Розпочато розслідування.

 

УПД Київської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...