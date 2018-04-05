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Рада поддержала за основу законопроект о нацбезопасности

05.04.2018 12:35

"За" проголосовали 265 народных депутатов

Верховная Рада поддержала за основу с учетом предложений комитета президентский законопроект № 8068 о национальной безопасности Украины. 
 
Укринформ
 
Документ предусматривает, что объем расходов на финансирование развития оборонно-промышленного комплекса должен составлять не менее 0,5 процентов.
 
В законопроекте предусмотрено, каким образом будут координироваться и подчиняться силы безопасности и обороны. В частности, президент как верховный главнокомандующий руководит всеми силами безопасности и обороны. Он объявляет войну и вводит военное или чрезвычайное положение, принимает решение о всеобщей или частичной мобилизации, издает приказы, директивы по вопросам обороны, возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, назначает и освобождает секретаря СНБО и его заместителей, назначает/освобождает высшее командование ВСУ (по рекомендациям главнокомандующего) и проч.
 
112.ua
 
Согласно законопроекту Генштаб ВСУ в особый период выполняет функции стратегического руководства вооруженными силами, другими составляющими сил обороны и является рабочим органом Ставки верховного главнокомандующего в случае ее создания. Предусмотрено, что начальник Генштаба подчиняется главнокомандующему сил ВСУ.
 
Отдельно функционирует Оперативный штаб с командующим объединенных сил во главе, при чем командующий объединенных сил также подчиняется главнокомандующему ВСУ.
 
Офис Реформ МОУ
Национальная гвардия выполняет правоохранительные функции, однако с введением военного положения входит в состав сил обороны и подчиняется главнокомандующему ВСУ.
 
Министерство обороны Украины является центральным органом исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные силы Украины и Государственная специальная служба транспорта.

Министр обороны, его первый заместитель и заместители назначаются из числа гражданских.
 
планування
 

 

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