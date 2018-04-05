Рада поддержала за основу законопроект о нацбезопасности

Верховная Рада поддержала за основу с учетом предложений комитета президентский законопроект № 8068 о национальной безопасности Украины.

Документ предусматривает, что объем расходов на финансирование развития оборонно-промышленного комплекса должен составлять не менее 0,5 процентов.

В законопроекте предусмотрено, каким образом будут координироваться и подчиняться силы безопасности и обороны. В частности, президент как верховный главнокомандующий руководит всеми силами безопасности и обороны. Он объявляет войну и вводит военное или чрезвычайное положение, принимает решение о всеобщей или частичной мобилизации, издает приказы, директивы по вопросам обороны, возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, назначает и освобождает секретаря СНБО и его заместителей, назначает/освобождает высшее командование ВСУ (по рекомендациям главнокомандующего) и проч.

Согласно законопроекту Генштаб ВСУ в особый период выполняет функции стратегического руководства вооруженными силами, другими составляющими сил обороны и является рабочим органом Ставки верховного главнокомандующего в случае ее создания. Предусмотрено, что начальник Генштаба подчиняется главнокомандующему сил ВСУ.

Отдельно функционирует Оперативный штаб с командующим объединенных сил во главе, при чем командующий объединенных сил также подчиняется главнокомандующему ВСУ.

Национальная гвардия выполняет правоохранительные функции, однако с введением военного положения входит в состав сил обороны и подчиняется главнокомандующему ВСУ.

Министерство обороны Украины является центральным органом исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные силы Украины и Государственная специальная служба транспорта.



Министр обороны, его первый заместитель и заместители назначаются из числа гражданских.