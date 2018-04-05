На Прикарпатті викрито на хабарі заступницю керівника територіального відділення податкової

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі заступницю начальника одного з територіальних відділень обласної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Івано-Франківській області.

Правоохоронці встановили, що чиновниця вимагала 22,5 тисяч гривень у представника комерційної структури.

У таку суму посадовець «оцінила» сприяння у повернення коштів з рахунку у зв’язку з анулюванням свідоцтва платника податку на додану вартість.

Правоохоронці затримали зловмисницю у робочому кабінеті після одержання всієї суми хабара від посередника.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Служба безпеки України