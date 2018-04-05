На Прикарпатті викрито на хабарі заступницю керівника територіального відділення податкової

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Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі заступницю начальника одного з територіальних відділень обласної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Івано-Франківській області.
Правоохоронці встановили, що чиновниця вимагала 22,5 тисяч гривень у представника комерційної структури.
У таку суму посадовець «оцінила» сприяння у повернення коштів з рахунку у зв’язку з анулюванням свідоцтва платника податку на додану вартість.
Правоохоронці затримали зловмисницю у робочому кабінеті після одержання всієї суми хабара від посередника.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
На фронте у нас пришло время «абсолютного перемирия». До этого были рутинные уже школьные, хлебные и пасхальные, а это вот «абсолютное». Дальше,...