Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Прикарпатті викрито на хабарі заступницю керівника територіального відділення податкової

05.04.2018 12:52

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі заступницю начальника одного з територіальних відділень обласної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Івано-Франківській області. 

Правоохоронці встановили, що чиновниця вимагала 22,5 тисяч гривень у представника комерційної структури.

Фото Служба безпеки України.

У таку суму посадовець «оцінила» сприяння у повернення коштів з рахунку у зв’язку з анулюванням свідоцтва платника податку на додану вартість.

Правоохоронці затримали зловмисницю у робочому кабінеті після одержання всієї суми хабара від посередника.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Служба безпеки України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...