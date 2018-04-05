Покушение на «слугу народа» Мосийчука готовил российский Генштаб?

Служба безопасности Украины раскрыла покушение на народного депутата Игоря Мосийчука в Киеве, за организацией которого стоит сотрудник Генерального штаба РФ. Об этом рассказали на совместном брифинге представители СБУ и прокуратуры.

"Работники СБУ уже в декабре получили информацию относительно лиц, которые совершили это преступление, но есть и понимание раскрытия преступления в процессуальном порядке. Для того, чтобы шла речь о привлечении лиц к уголовной ответственности за совершение террористического акта, нам понадобилось почти четыре месяца, чтобы каждый человек, который имел отношение к этому преступлению, был полностью задокументирован и потом уже привлекался к уголовной ответственности", – объяснил прокурор Павел Кононенко.

В свою очередь представитель СБУ Виктор Кононенко установлена группа лиц, причастных к совершению теракта.

"Ими оказались граждане Украины – Григорян Александр Феликсович – 11.07.1974 года рождения, уроженец Азербайджана, зарегистрирован в городе Покров Днепропетровской области. Лысак Игорь Николаевич 5.08.1980 года рождения, уроженец Волынской области, зарегистрирован в Киеве. В данный момент находятся на территории РФ. Мятник Михаил Анатольевич – 2.06.1981 года рождения, уроженец и житель Киева и другие на данное время неустановленные лица, среди которых гражданин РФ, сотрудник главного управления Генштаба ВС РФ", – сообщил он.

В СБУ заявили, что организатором преступления является представитель Главного управления Генштаба ВС РФ, личность которого не установлена.

"Он прибыл из РФ в Украину и находился здесь несколько дней осенью 2017 года, чтобы дать задание Григоряну и Лысаку. Непосредственными исполнителями террористического акта являются Григорян и Лысак. Григорян проводил мероприятия для рекогносцировки местности вблизи телеканала "Эспрессо" и некоторых других объектах и местах, в которых мог появиться Мосийчук, периодически привлекая Лысака, изготовливал и приводил в действие самодельное взрывное устройство. Лысак отвечал за приобретение орудий для совершения преступления, а именно оснащение мопеда взрывчаткой, доставку и установку его на место преступления. После совершения преступления 28. 10.2017 Лысак пересек государственную границу с Беларусью, а после уехал в РФ, где находятся в настоящее время", – рассказал В.Кононенко.

Также силовики рассказали, что у исполнителей теракта был сообщник по фамилии Мятник, который использовал несколько гаражных боксов в одном из гаражно-строительных кооперативов Киева. Во время обыском полиция нашла там около 2 кг тротила, ручные гранаты, ручной противотанковый гранатомет, огнестрельное оружие и орудие для изготовления самодельных взрывных устройств.

"На сегодняшний день Мятнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему сообщено о подозрении по части 5 ст. 27 ч.3 ст. 258 КПК Украины – это пособничество в совершении террористического акта, который привел к гибели людей. И ч.1 ст263 – незаконное хранение взрывных веществ и ч.2 ст. 263 – незаконное изготовление взрывных веществ. Гражданам Лысаку и Григоряну сообщено о подозрении заочно. Им инкриминируется статья 112 – это посягательство на здоровье и жизнь общественного деятеля, ч. 3 ст.258 – террористический акт. Лысак и Григорян бъявлены в розыск", – подытожил П.Кононенко

Напомним, взрывное устройство в скутере сработало вечером 25 октября 2017 года в Киеве на выходе из офиса одного из телеканалов. В результате взрыва погибло двое и получили ранения трое человек, в том числе народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, которые были сразу же госпитализированы и прооперированы.

Погибшие – двое полицейских: охранник Мосийчука Руслан Кушнир (скончался по дороге в больницу) и местный житель, 36-летний Михаил Мормиль. Взрыв квалифицирован как теракт, а следствие находится под контролем СБУ. // Сегодня