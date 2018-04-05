Ryanair и «Борисполь» не могут согласовать время полетов в Киев

Аэропорт Борисполь не сможет обслужить самолеты Ryanair в заявленные авиакомпанией в системе бронирования промежутки времени. Об этом в интервью LIGA.net заявил гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

"Могу спрогнозировать, что временные промежутки, которые они указывают в системе продаж как время вылета из Борисполя, нами предоставлены быть не могут, потому что они совпадают с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов. В эти отрезки даже сейчас идет превышение пропускной способности аэропорта на час-два. Тем не менее компания указывает именно то время, которое мы им не подтверждали. Завтра они продадут билеты и скажут: "Мы прилетаем в 10 часов утра". А затем начнутся громкие заявления в СМИ, что, вот, нас Борисполь не пускает, опять защищает МАУ . Более того, они даже еще не запросили у нас слоты. Мы в свою очередь направили им два письма, где указали блокированные временные отрезки - когда мы не можем их обслужить из-за повышенной загрузки", - пояснил Рябикин.

Он добавил, что прилетая в пиковые часы, Ryanair создаст коллапс в аэропорту и физически не сможет прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут (лоукосты традиционно ставят жесткие условия по времени обслуживании рейса в аэропорту. - Ред.). "Им придется простаивать два часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и т.д.", - сказал Рябикин.

По его словам, разрешить эту проблему можно, если авиакомпания увеличит количество ежедневных рейсов из Борисполя до 15 (Ryanair начинает работу с 4-5 рейсов в день). "Тогда мы сможем специально под них открыть терминал F. Это минимальное количество рейсов для его безубыточной эксплуатации. А пока предлагаем терминал D, но там слоторегулируемая ситуация", - заявил Рябикин.

Сейчас терминала F законсервирован. По оценке Рябикина, стоимость его открытия для эксплуатации составляет 100 млн грн прямых финансовых затрат.

На вопрос, какова вероятность, что Ryanair сократит программу полетов из Борисполя осенью или не полетит вовсе Рябикин не смог ответить. "Я не могу прогнозировать. Сейчас достигнут компромисс и открыто окно возможностей. Дальше его реализация будет продолжаться в таком же ключе - мы будем продвигаться в решении всех операционных задач. Все, что возможно сделать, мы сделаем", - подчеркнул гендиректор Борисполя.

Как сообщалось, 23 марта Ryanair официально объявил о начале работы в Украине. Выход на украинский рынок крупнейшего европейского лоукост-перевозчика сопровождался громким скандалом. Самолеты Ryanair могли начать летать из Украины еще осенью 2017 года, но за два месяца до заявленного старта авиакомпания отказалась работать в Украине. Коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайен обвинил в срыве договоренностей аэропорт Борисполь, который якобы не выполнил условий соглашения, достигнутого в марте, и действовал в интересах авиакомпании МАУ.

В ответ, в Борисполе заявили , что лоукостер хотел нерыночных условий, требуя скидок и преференций. Ирландцы были согласны летать в Борисполь, если плата за обслуживание одного пассажира не будет превышать $7,5. Показатель Борисполя на тот момент - $17. Помимо этого, Ryanair ультимативно требовал от аэропорта бесплатного предоставления аэронавигации, стоек регистрации, стоянок для такси, рекламных площадей, площадей в терминалах, приема багажа, землю для строительства отеля, офис для продажи билетов, выплату 35% от доходов магазинов duty free, а также проведения арбитража в английском суде. Переговоры возобновились осенью 2017 года. В итоге, из всего перечня требований Ryanair смог выторговать у Борисполя только ставку аэропортового сбора в $7,5 и решение спорных вопросов в английском суде. В остальном, по словам Рябикина, аэропорт подписал с Ryanair стандартный договор - такой же, как и с другими перевозчиками.

Гендиректор ирландского лоукостера Майкл О'Лири на подписании контракта 23 марта не скрывал, что не очень доволен итоговыми условиями. Но компания видит большой потенциал в украинском рынке, поэтому сделка состоялась.