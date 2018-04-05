Управляемые Кремлем боевики 7 дней игнорируют «Пасхальное перемирие»

Украинская сторона СЦКК информирует, что главари российско-оккупационной администрации, седьмой день подряд игнорируют режим "Пасхального перемирия" по всей линии разграничения сторон и продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружения на территории временно неподконтрольной правительству Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Так, 4 апреля, около 19 часов враг применил стрелковое оружие с горы Князь Игорь по позициям Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Станица Луганская. Поэтому, оккупанты в очередной раз сорвали разведения сил и средств сторон. Об указанном украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Также, по информации наблюдателей СММ ОБСЕ, в юго-восточной части Луганска подтвержден факт расположения 7-ми единиц танков Т-72, ​​7-ми единиц САУ, 15-ти артиллерийских систем различного калибра и 7-ми реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а недалеко от населенного пункта Круглик - 8-ми танков различной модификации. На временно неподконтрольной территории правительства Украины, юго-западнее населенного пункта Сосновка, СММ ОБСЕ обнаружила сельскохозяйственные угодья, заминированы почти сотней мин ТМ-62.

В СЦКК сообщают, что в районах населенных пунктов Саханка, Октябрь, Первомайск и Веселое, зафиксировано расположение вражеских танков, артиллерийских систем и минометов разного калибра.

Украинская сторона утверждает, что режим "Пасхального перемирия Вооруженными силами Украины выполняется в одностороннем порядке".