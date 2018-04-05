Перший онлайн-порадник: як отримати посвідчення водія

Один з пріоритетів реформи сервісних центрів МВС – це зміна та вдосконалення системи отримання посвідчення водія.

Сервісні центри МВС з метою інформування громадян запустили онлайн-інструкцію , як отримати посвідчення водія вперше. Тут можна знайти усю найважливішу інформацію: як правильно обрати автошколу, поради щодо підготовки до тесту з ПДР та перелік вправ, які необхідно вміти виконувати на іспиті, аби стати водієм.

«Отримання посвідчення водія є однією з найбільш популярних адміністративних послуг. Зокрема, у 2017 році було видано 395 051 посвідчення водія вперше. За минулий рік ми реалізували низку змін, аби іспит став більш прозором. Наступним кроком цього року стане впровадження фото та відеофіксації іспитів» - зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

За минулий рік сервісні центри МВС реалізували ряд важливих впроваджень у площині складання іспитів на отримання посвідчення водія.

Протягом березня та квітня 2017 року відбувалося вперше відкрите громадське обговорення екзаменаційних білетів з правил дорожнього руху, після чого нові питання з варіантами відповідей були оприлюднені на сайті hsc.gov.ua. Окрім того, на сайті працює безкоштовний онлайн-тренажер , за допомогою якого можна перевірити власні знання або підготуватися до іспитів для отримання посвідчення водія. Він повністю відповідає реальним умовам складання теоретичного іспиту: триває 20 хвилин та складається з 20 питань, котрі система для кожного нового тесту генерує рандомно. Кількість спроб пройти тест є необмеженою. За півроку громадяни скористалися сервісом понад 3 млн разів.

У 2018 році сервісні центри МВС оприлюднили онлайн усі маршрути , за якими складається другий етап практичної частини іспиту на отримання права керування транспортними засобами. Схеми маршрутів було оновлено з урахуванням актуальної ситуації на дорогах. Також для прозорості складання практичної частини іспиту на отримання посвідчення водія Головний сервісний центр МВС вперше запровадив чек-лист . У ньому зазначені перелік типових помилок, котрих припускаються громадяни під час практичного іспиту, та шкала оцінювання.

Серед інших послуг сервісних центрів МВС: реєстрація та переєстрація транспортних засобів, видача довідок про несудимість.

Слідкувати за новинами сервісних центрів МВС можна на офіційній сторінці в Фейсбук , а консультації отримати за телефоном (044) 290-19-88.

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