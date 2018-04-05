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Кіберполіція викрила офіс, який торгував базами персональних даних

05.04.2018 13:45

У приміщенні розміщувалося 20 робочих місць для операторів з продажу. Щоденно кожен з них здійснював до 50 тисяч розсилок рекламних повідомлень з пропозицією продажу баз з персональною інформацією.

Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції Нацполіції України, за процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури, викрили у Запоріжжі офісне приміщення, звідки група зловмисників налагодила бізнес з продажу баз даних.

Фото Національна поліція України.

Оперативники з кіберполіції встановили, що злочинна група складалася з семи осіб. Її організатором був 26-річний мешканець Запоріжжя. Реклама «послуг» цієї організації здійснювалася за допомогою смс-розсилки. Так, один співробітник офісу мав надсилати до 50 тисяч рекламних повідомлень щодня. Тільки у березні 2018 року зловмисники розіслали майже 1,5 мільйона листів про продаж інформації.

У межах кримінального провадження розпочатого за ч.2 ст. 361 КК України поліцейські провели санкціонований обшук у приміщенні, де здійснювала свою злочинну діяльність група зловмисників. За його результатами, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку на якій зберігалася інформація з базами даних, мобільні телефони, додаткові флеш носії, 25 тисяч гривень та 36 тисяч доларів США. 

Крім того, з офісу вилучено більше тисячі стартових пакетів різних мобільних операторів та чорнові записи з інформацією щодо об’ємів продажу даних. Наразі правоохоронці встановлюють шляхи отримання доступу до баз даних різних організацій як приватного так і державного сектору. 

Крім того, напередодні, у Запоріжжі оперативники з кіберполіції викрили хакера у продажі персональних даних українців у Росію. 

На комп’ютері 21-річного жителя Запоріжжя поліцейські виявили облікові бази даних, що заборонені для розповсюдження. Молодик продавав інформацію щодо близько 2,5 мільйонів даних митних операцій і більше 1,5 мільйона облікових записів поштових електронних скриньок покупцям з України та Російської Федерації. Стартова ціна за базу – 100 доларів США. За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 361 КК України.

Департамент кіберполіції
Національної поліції України

 

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