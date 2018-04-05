В Харьковской области грабитель стрелял в хозяйку дома

Неизвестный ворвался в дом женщины и, угрожая оружием, стал требовать у нее деньги

В селе Катериновка Лозовского района мужчина стрелял в 63-летнюю местную жительницу из травматического пистолета. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.

По данным ведомства, 3 апреля неизвестный ворвался в дом пожилой женщины и, угрожая оружием, стал требовать у нее деньги. Злоумышленник не предвидел, что она была дома не одна, а вместе со своим 65-летним мужем, который услышал шум и решил разобраться, в чем дело.

Когда вор увидел пожилого мужчину, два раза выстелил в женщину и скрылся с места происшествия.

"С травмами бедра и кисти пострадавшую доставили в местную больницу. Состояние ее здоровья медики оценивают как удовлетворительное", – пишут в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция проводит поиски напавшего. // Сегодня