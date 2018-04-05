В Николаеве прапорщик вымогал деньги с родителей солдата

Вымогатель требовал денег за перевод солдата в другую воинскую часть

В Николаевской области на взятке задержали командира взвода одной из воинских частей Вооруженных сил. Как стало известно, прапорщик вымогал взятку с родителей подчиненного солдата за его перевод на другое место службы.

Как сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в своем Facebook, задержание 5 апреля провели сотрудники военной прокуратуры Николаевского гарнизона, полицией и СБУ.

"Досудебным расследованием установлено, что прапорщик требовал от отца военнослужащего 400 долларов США за решение вопроса о переводе сына в другую воинскую часть для дальнейшего прохождения службы", – говорится в сообщении.

В настоящий момент проводятся первоочередные следственные действия, ведутся обыски. Военная прокуратура Николаевского гарнизона решает вопрос о сообщении задержанному подозрения в совершении уголовного правонарушения и избрания меры пресечения. // Сегодня