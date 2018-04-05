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С 1 мая клиенты «Воли» еще больше заплатят за ее «инвестиции»

05.04.2018 14:15

Крупнейший провайдер телекоммуникационных услуг «Воля» с 1 мая повысит тарифы в среднем на 7%.

Об этом сообщила компания.

неВоля

Тарифы будут повышены на все виды услуг, предоставляемых компанией.

Интернет-пакет, который сейчас обходится в 140 грн в месяц, с мая будет стоить 145 грн.

ТВ-пакет, который сейчас стоит 85 грн в месяц, после повышения будет стоить 99 грн. в месяц.

Изменение абонплаты компания объясняет планами по развитию сервисов и вложением инвестиций.

«Дополнительных инвестиций потребовали производственные процессы, связанные с расширением присутствия в городах Украины», — сообщает «Воля».

Компания планирует, что до конца 2018 года больше не будет повышать тарифы.

Как сообщал Realist, с 1 ноября 2017 года «Воля» повысила тарифы на свои услуги в среднем на 10%. // Realist

 

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