Під Києвом поліцейські затримали крадія на місці злочину

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В м. Вишневе поліцейські затримали 32-річного зловмисника, який на вулиці Чорновола проник у домівку та вчинив крадіжку.
Вчора, до Києво - Святошинського відділу поліції звернувся 30-річний житель міста з повідомленням про проникнення до його будинку невідомого чоловіка. Заявник розповів правоохоронцям, що повернувшись увечері додому виявив пошкодженими вхідні двері, а у приміщенні будинку незнайомого чоловіка.
Група реагування патрульної поліції негайно виїхала на виклик, де і затримала підозрілу особу. При собі чоловік мав рюкзак в якому знаходились різні ключі та лом. 32-річний чоловік пояснив, що проник до приміщення з наміром скоїти крадіжку, але не встиг.
Правоохоронці з’ясували, що того дня затриманий шляхом пошкодження замка проник, ще до однієї будівлі, де скоїв крадіжку електрообладнання. Чоловік у скоєному зізнався та дав правдиві покази.
На місце події викликана місцева слідчо-оперативна група. Розпочато розслідування.
УПД Київської області
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