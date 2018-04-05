Під Києвом поліцейські затримали крадія на місці злочину

В м. Вишневе поліцейські затримали 32-річного зловмисника, який на вулиці Чорновола проник у домівку та вчинив крадіжку.

Вчора, до Києво - Святошинського відділу поліції звернувся 30-річний житель міста з повідомленням про проникнення до його будинку невідомого чоловіка. Заявник розповів правоохоронцям, що повернувшись увечері додому виявив пошкодженими вхідні двері, а у приміщенні будинку незнайомого чоловіка.

Група реагування патрульної поліції негайно виїхала на виклик, де і затримала підозрілу особу. При собі чоловік мав рюкзак в якому знаходились різні ключі та лом. 32-річний чоловік пояснив, що проник до приміщення з наміром скоїти крадіжку, але не встиг.

Правоохоронці з’ясували, що того дня затриманий шляхом пошкодження замка проник, ще до однієї будівлі, де скоїв крадіжку електрообладнання. Чоловік у скоєному зізнався та дав правдиві покази.

На місце події викликана місцева слідчо-оперативна група. Розпочато розслідування.

УПД Київської області