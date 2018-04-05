На территорию завода «Укроборонпрома» в Черкассах ночью бросили две гранаты

В Черкассах минувшей ночью в помещение производственного цеха завода "Фотоприбор", который входит в состав "Укроборонпрома", бросили две гранаты, одна из них взорвалась. Об этом сообщили в пресс-службе госконцерна.

Прибывшие на место правоохранители и спасатели констатировали подрыв одной гранаты РГД-5, а также обнаружили неподалеку еще одну - ту, что не разорвалась.

"В результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна. Размер материальных убытков устанавливается", - сообщает пресс-служба концерна.

Гендиректор ГК Павел Букин сообщил о намерении повысить меры безопасности на предприятиях "Укроборонпрома" - готовится соответствующее распоряжение.

Как сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области, по факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. В полиции предполагают, что гранаты были брошены на территорию предприятия через окно.

ГП "НПК Фотоприбор" – стратегическое для оборонной отрасли Украины предприятие, которое специализируется на разработке и изготовлении приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. Высокотехнологичная продукция предприятия применяется в танках "Булат" и "Оплот", а также в противотанковых ракетных комплексах вертолетов. // 112.ua