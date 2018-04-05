До столичних шкіл та садочків постачали неякісні продукти харчування

На даний час у слідчих достатньо підстав вважати, що товариство, яке займалося поставками прострочених продуктів, привласнило більше 5 600 000 гривень. Триває досудове розслідування.

У грудні минулого року до Солом’янського управління поліції звернулися представники громадської організації із заявою про перевірку постачання до навчальних закладів столиці неякісних продуктів харчування. Заявники вказали, що товариство, яке виграло тендер на постачання продуктів у школи, садочки та інші державні установи, не виконує умови договорів. Зокрема його представники за власним бажанням та без попереджень перестають привозити продукцію.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. У ході розслідування слідчі отримали інформацію про внесення товариством до тендерної документації завідомо недостовірних відомостей. Наприклад, адреси складських приміщень, виробничих та пакувальних потужностей, постачальників продукції, медичних документів працівників є фіктивними та не відповідають дійсності.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці отримали документи щодо поставки товариством до садочків макаронів із мишачими екскрементами, а поставлений твердий сир має прострочений термін придатності. Також м`ясо, термін придатності якого, згідно із Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних закладах, становить 48 годин, поставляють лише раз у тиждень. Це унеможливлює його включення до раціону дітей та призводить до змін у примірному меню.

На декількох об’єктах правоохоронці вилучили зразки поставленої товариством продукції, які було відправлено на дослідження їх якості. Результати експертизи показали, що продукти не відповідають державним стандартам України.

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи товариства протягом 2016-2018 років легалізували кошти на загальну суму понад 5600000 гривень, більша частина яких є державними. Це стало можливо у результаті внесення до тендерної документації завідомо неправдивих відомостей та в подальшому поставки неякісної продукції до садочків, загальноосвітніх закладів та інших державних установ.

Зараз за вказаними фактами триває досудове розслідування. Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім того, кваліфікацію дій представників фірми щодо постачання неякісних товарів також нададуть співробітники профільних служб.

Відділ комунікації поліції Києва