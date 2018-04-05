На Харківщині підполковника поліції викрили на хабарі у 10 тисяч доларів

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі підполковника управління захисту економіки Нацполіції у Харківській області.

Оперативники спецслужби встановили, що старший оперуповноважений з особливо важливих справ вимагав у посадовців Харківського національного університету радіоелектроніки десять тисяч доларів США. У таку суму поліцейський оцінив невідкриття кримінального провадження за фактом нібито підроблення службової документації.

Правоохоронці затримали зловмисника у приміщенні вищого навчального закладу під час одержання частини хабара у розмірі сто п’ятдесят тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підполковнику підозри у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України