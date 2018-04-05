На Харківщині підполковника поліції викрили на хабарі у 10 тисяч доларів

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Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі підполковника управління захисту економіки Нацполіції у Харківській області.
Оперативники спецслужби встановили, що старший оперуповноважений з особливо важливих справ вимагав у посадовців Харківського національного університету радіоелектроніки десять тисяч доларів США. У таку суму поліцейський оцінив невідкриття кримінального провадження за фактом нібито підроблення службової документації.
Правоохоронці затримали зловмисника у приміщенні вищого навчального закладу під час одержання частини хабара у розмірі сто п’ятдесят тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо оголошення підполковнику підозри у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
На фронте у нас пришло время «абсолютного перемирия». До этого были рутинные уже школьные, хлебные и пасхальные, а это вот «абсолютное». Дальше,...