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На Харківщині підполковника поліції викрили на хабарі у 10 тисяч доларів

05.04.2018 14:55

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі підполковника управління захисту економіки Нацполіції у Харківській області.

Оперативники спецслужби встановили, що старший оперуповноважений з особливо важливих справ вимагав у посадовців Харківського національного університету радіоелектроніки десять тисяч доларів США. У таку суму поліцейський оцінив невідкриття кримінального провадження за фактом нібито підроблення службової документації.

хабар

Правоохоронці затримали зловмисника у приміщенні вищого навчального закладу під час одержання частини хабара у розмірі сто п’ятдесят тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підполковнику підозри у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

 

Прес-центр СБ України

 

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