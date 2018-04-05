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Порошенко заявил, что АТО на Донбассе закончится в мае

05.04.2018 15:06

Украина переходит на другой военный формат

Президент Петр Порошенко заявил, что АТО на Донбассе закончится в мае 2018 г. и будет переведена на другой формат.

Президент Петр Порошенко в зоне АТО / Facebook Святослав Цеголко

Об этом украинский лидер заявил в Виннице на выступлении на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации и регионального развития, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом, парламент поддержал мой законопроект о реинтеграции Донбасса. Мы вводим абсолютно новые и более эффективные меры по применению Вооруженных сил, расширению наших оборонных возможностей и делаем это, потому что мы видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашей страны. Порох надо держать сухим", - заявил Порошенко.

Президент добавил, что война закончится нашей победой.

 

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