Президент Петр Порошенко заявил, что АТО на Донбассе закончится в мае 2018 г. и будет переведена на другой формат.

Об этом украинский лидер заявил в Виннице на выступлении на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации и регионального развития, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом, парламент поддержал мой законопроект о реинтеграции Донбасса. Мы вводим абсолютно новые и более эффективные меры по применению Вооруженных сил, расширению наших оборонных возможностей и делаем это, потому что мы видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашей страны. Порох надо держать сухим", - заявил Порошенко.

Президент добавил, что война закончится нашей победой.