На Волыни ОПГ подделывала документы для легализации в Украине угнанных за границей авто

Сотрудниками ГПСУ была раскрыта деятельность группы лиц, которые незаконно взяли на себя полномочия пограничной службы и таможни в целях личного обогащения.

Преступники подделали бланки документов, печаток и штампов и использовали их для легализации на территории Украины похищенных в других странах транспортных средств. Об этом сообщил начальник управления Администрации ГПСУ Юрий Ковбаса во время пресс-конференции в Информационном агентстве "Укринформ".

После получения первых сигналов о деятельности преступников пограничники совместно с прокуратурой Волынской области начали расследование, которое продлилось более года. В результате следственных мероприятий было установлено, что преступниками через пункт пропуска "Ягодин" было провезено более 130 транспортных средств с польской и литовской регистрацией.

По итогам собранных данных 30 марта 2018 года оперативные подразделения совместно с сотрудниками СБУ и спецподразделением ГПСУ "Дозор" провели обыски в домохозяйствах 7 фигурантов дела. Их преступная деятельность была полностью подтверждена, изъяты транспортные средства и большое количество других вещественных доказательств.

В частности, при обысках обнаружили 32 комплекта польских и украинских номерных знаков, поддельные даташтампы пограничных и таможенных органов, оттиски и штампы на украинском и польском языках, предназначенные для подделки различных документов, поддельные печати польских нотариусов, более тысячи бланков контрольных талонов, 60 польских свидетельств о регистрации транспортных средств, 60 пакетов документов на автомобили, в том числе и поддельные бланки доверенностей на право управления, страховые полисы и договоры купли-продажи. // 112.ua