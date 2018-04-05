Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Россиянин убил и ограбил 48-летнюю знакомую по соцсети, искавшую жениха на «Одноклассниках»

05.04.2018 15:42

В Псковской области следователи завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Виталия Русинова. Он расправился с жительницей столицы, которую обманул обещаниями скорой женитьбы и совместного туризма. Русинов познакомился с жертвой в популярной соцсети.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает официальный сайт СК РФ.

Житель Псковщины убил 48-летнюю москвичку, искавшую жениха на "Одноклассниках"Установлено, что в конце 2015 года Виталий Русинов познакомился в соцсети "Одноклассники" с 48-летней москвичкой. Вступив с ней в романтическую интернет-переписку, злоумышленник с марта по май 2016 года сообщал женщине заведомо ложные сведения о своем тяжелом положении. В итоге Русинов "склонил потерпевшую к перечислению на его банковскую карточку и лицевой счет мобильного телефона более 150 тысяч рублей".

"В дальнейшем под предлогом поездки в круиз и заключения с ним брака мужчина предложил ей встретиться на территории Псковской области", - говорится в пресс-релизе.

Перспектива обретения мужа-"альфонса", который еще до свадьбы стал выпрашивать крупные суммы денег, москвичку не испугала. 14 мая 2016 года потерпевшая встретилась с подозреваемым в условленном месте.

Русинов вывез "невесту" в лесной массив на территории Тосненского района Ленинградской области. Там с целью хищения имущества и последующего убийства он напал на жертву и нанес ей смертельные травмы.

Труп москвички преступник закопал на месте расправы. Затем он похитил имущество потерпевшей стоимостью не менее 160 тысяч рублей.

В отношении Русинова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 ("Убийство"), ч. 4 ст. 162 ("Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей") и ч. 2 ст. 159 ("Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину") УК РФ. // NEWSru.com

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...