Посадовцям держпідприємства оголошено про підозру у розкраданні бюджетних грошей

За матеріалами Служби безпеки України на Одещині оголошено про підозру у скоєнні злочину посадовцям державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний», який є об’єктом критичної інфраструктури, викритим на розкраданні бюджетних грошей.

Оперативники спецслужби задокументували, що протягом 2016-2017 років зловмисниками на користь «підставних» осіб незаконно перераховано майже два з половиною мільйони гривень. За попередніми оцінками загальна сума завданих державному бюджету збитків становить понад п’ять мільйонів гривень.

За результатами досудового розслідування, трьом учасникам угруповання повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Матеріали справи скеровані до суду.

Прес-центр СБ України