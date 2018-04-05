Посадовцям держпідприємства оголошено про підозру у розкраданні бюджетних грошей

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За матеріалами Служби безпеки України на Одещині оголошено про підозру у скоєнні злочину посадовцям державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний», який є об’єктом критичної інфраструктури, викритим на розкраданні бюджетних грошей.
Оперативники спецслужби задокументували, що протягом 2016-2017 років зловмисниками на користь «підставних» осіб незаконно перераховано майже два з половиною мільйони гривень. За попередніми оцінками загальна сума завданих державному бюджету збитків становить понад п’ять мільйонів гривень.
За результатами досудового розслідування, трьом учасникам угруповання повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Матеріали справи скеровані до суду.
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