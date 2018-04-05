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На матчи ЧМ-2018 пустят болельщиков с наркотой

05.04.2018 16:05

При наличии рецепта болельщики смогут проносить на арены мундиаля в России запрещенные вещества

Министерство внутренних дел России будет пропускать на матчи чемпионата мира по футболу людей с наркотическими и психотропными веществами при наличии рецепта. ЧМ-2018 пройдет с 15 июня по 15 июля.

с наркотой на стадион

Совместно с Оргкомитетом "Россия-2018" сотрудники российских внутренних органов установили специальный порядок для пропуска на стадионы людей с запрещенными веществами.

"В том числе к таковым относятся лекарственные препараты – наркотические, психотропные и токсические вещества, предусмотренные разрешением на терапевтическое использование рецептом врача или его копией. Документ должен быть на русском или английском языках", – сообщили в пресс-службе российского МВД.

Заместитель главы МВД России Игорь Зубов также сообщил, что сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой волонтеров чемпионата мира по футболу-2018 на предмет причастности к террористической деятельности.

"Между правоохранительными органами и объединениями болельщиков накапливается информация по группам риска. Проверяются волонтеры, в том числе на причастность к террористической деятельности", – подчеркнул Зубов. // Сегодня

 

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