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Киев не продлил контракт с «Киевэнерго»: кто будет греть столицу

05.04.2018 16:17

5 апреля мэр Киева объявил, что завершилось 17-летнее соглашение с «Киевэнерго». Компания оставила после себя теплосеть столицы в изношенном состоянии.

Компания ежегодно срывала план по ремонту труб теплотрасс. В результате тепловое хозяйство оказалось в запущенном состоянии, и только первоочередные меры по ремонту теплосетей Киева обойдутся в 4 миллиарда гривен. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу КМДА.

киевэнерго

Сразу после завершения текущего отопительного сезона город начнет подготовку к следующему. Главная задача — замена аварийных участков сетей, которые могут стать причиной сбоев с теплоснабжением в будущем.

«В апреле завершилась 17-летнее соглашение с «Киевэнерго»на аренду теплового хозяйства города. Получая постоянные нарекания киевлян на работу компании, мы приняли решение не продлевать соглашение, поддержала такое решение и Киевсовет», — сказал Виталий Кличко.

Также мэр объявил, что готовить город к следующему отопительному сезону будет коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго». Компания уже этой зимой обеспечивала подачу отопления в двух районах Киева на левом берегу. И в течение отопительного сезона специалисты коммунального предприятия ликвидировали 400 аварий на теплотрассах. Виталий Кличко подчеркнул, что «Киевэнерго» оставляет городу тепловую инфраструктуру в критическом состоянии.

Столичная власть сосредоточится на ремонтах наиболее изношенных участков и обеспечит стабильное плановое вхождение в следующий зимний период. В частности, речь идет об отдельных участка теплосетей в Оболонском районе, части Шевченковского района, на Подоле.

«Хочу также заметить, что на последнем заседании комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства была представлена ​​стратегия развития городского теплоэнергетического комплекса на следующие 10 лет», — резюмировал Виталий Кличко.

 

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