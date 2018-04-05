«Положительную» парочку, пытавшуюся «накопить на свадьбу» продажей наркоты, посадили на 7,5 и 6 лет

Октябрьский районный суд Саранска в Мордовии вынес приговор учащейся вуза и будущему филологу Ольге Фоминой, а также ее возлюбленному Демьяну Атемаскину. Молодую пару признали виновной в распространении наркотиков. Вырученные деньги влюбленные собирались потратить на свадебное торжество.

23-летней студентке Ольге Фоминой назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима. А Атемаскин проведет 7,5 года в исправительной колонии строгого режима, сообщает официальный сайт райсуда. Демьян также заплатит штраф в 30 тысяч рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, студентка филологического факультета МГУ имени Огарева Ольга Фомина и ее неработающий ровесник-сожитель Демьян Атемаскин были задержаны 3 сентября 2017 года сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД. Оперативники изъяли у подозреваемых 400 граммов синтетических наркотиков. Эти вещества Атемаскин и его невеста собирались продать на территории региона, пишут "Известия Мордовии".

По версии следователей, крупные партии "синтетики" обвиняемые привозили из разных регионов Поволжья, забирая наркотики из тайников (найти поставщика следователям так и не удалось). Вернувшись в Саранск, подозреваемые расфасовывали "товар" и развозили его по адресам в Саранске и в близлежащих районах Мордовии. Сделки осуществлялись бесконтактным способом, с помощью "закладок". Адреса оборудованных тайников студентка и ее сожитель передавали своему "куратору". За каждый оборудованный тайник с наркотиками тот платил влюбленным по 200-300 рублей.

Преступления совершались парой с мая 2017 года. По словам задержанных, они хотели заработать себе на свадьбу, которая должна была состояться 9 марта 2018 года. За несколько месяцев влюбленные скопили 1 миллион рублей на двоих.

В суде отметили, что злоумышленники занимались наркоторговлей "с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет".

Атемаскину инкриминировали п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 ("Незаконный оборот наркотиков в крупном размере, а также покушение на продажу наркотиков в особо крупном размере") УК РФ. Только по 4-й части этой статьи молодому человеку грозило наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении Демьяна Атемаскина возбудили дело по ч. 1 ст. 174.1 ("Отмывание денежных средств") УК РФ. С вырученными от продажи наркотиков деньгами он совершал финансовые операции с целью легализации этих доходов. Используя интернет, Демьян сначала зачислял деньги на лицевой счет, оформленный на подставного человека, а потом переводил их на банковскую карту невесты. Затем деньги обналичивались или расходовались прямо с карты посредством безналичных расчетов.

Фоминой инкриминировали п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

В суде обвиняемые полностью признали вину. При назначении наказания суд учел и другие смягчающие обстоятельства: "раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию совершенных преступлений, проживание подсудимых в гражданском браке друг с другом и намерение создать семью, а также состояние здоровья молодых людей и их родственников".

Кроме того, обвиняемые не имели судимостей и не привлекались к административной ответственности.

"Атемаскин положительно характеризуется по своему месту жительства, месту обучения и при прохождении службы в армии. Фомина О. А., окончив с отличием обучение в вузе, продолжила свое обучение в магистратуре МГУ им. Н. П. Огарева Саранска и охарактеризована исключительно положительно деканом факультета", - говорится в пресс-релизе суда.

Ольга Фомина "имеет ряд грамот, сертификатов, свидетельствующих о ее активной деятельности как при обучении в вузе, так и в средней школе, которую она также закончила с отличием". // NEWSru.com