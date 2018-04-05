В Турции сотрудник университета расстрелял коллег: убиты четыре человека

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В четверг, 5 апреля, в Эскишехире на западе Турции произошла смертельная стрельба в университете.
Об этом сообщает телеканал NTV.
По предварительным данным, в результате инцидента погибли четыре человека.
Отмечается, что стрельба произошла в здании педагогического факультета, огонь по своим коллегам открыл сотрудник университета.
В настоящее время на место происшествия прибыли машины скорой помощи.
Как заявил ректор университета, были убиты ассистент, заместитель декана, секретарь факультета и преподаватель факультета образования Университета Османгази. // Апостроф
На фронте у нас пришло время «абсолютного перемирия». До этого были рутинные уже школьные, хлебные и пасхальные, а это вот «абсолютное». Дальше,...