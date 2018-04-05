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В Турции сотрудник университета расстрелял коллег: убиты четыре человека

05.04.2018 16:30

В четверг, 5 апреля, в Эскишехире на западе Турции произошла смертельная стрельба в университете.

Об этом сообщает телеканал NTV.

стрельба в Турции

По предварительным данным, в результате инцидента погибли четыре человека.

Отмечается, что стрельба произошла в здании педагогического факультета, огонь по своим коллегам открыл сотрудник университета.

В настоящее время на место происшествия прибыли машины скорой помощи.

Как заявил ректор университета, были убиты ассистент, заместитель декана, секретарь факультета и преподаватель факультета образования Университета Османгази. // Апостроф

 

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