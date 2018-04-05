На Кіровоградщині затримала зловмисників, які обкрадали фермерів, підбираючи жертв у соцмережах

У більшості випадків зловмисників «цікавили» грошові кошти та вироби з дорогоцінних металів. Нині поліцейські, за процесуального керівництва прокуратури, довели причетність зловмисників до 11 крадіжок. Сума завданих злочинами збитків складає більше трьох мільйонів гривень.

Попередньо встановлено, що двоє уродженців Сумської та Полтавської області знаходили у соцмережах дати, коли потерпілі та їх близькі родичі відзначали сімейні свята. У подальшому, коли вся родина їхала відзначати подію, обкрадали їх помешкання.

До вчинення злочинів правопорушники готувалися заздалегідь: кілька місяців вивчали особу майбутньої жертви, родинні зв’язки та матеріальні статки. Після цього підбиралися до помешкань ближче та слідкували за будинком за допомогою біноклю. Маючи наперед відомості про те, коли власник садиби може виїхати з дому, непомітно вдиралися до житла.

Вже на місці особи за кілька годин встигали огледіти приміщення, знайти та викрасти усі цінності, після чого - тікали. На шляху до «здобичі» у жодному з випадків не ставали а ні імпровізовані «схованки» господарів, ні металеві сейфи.

Врешті, на слід злочинної групи вдалося вийти оперативникам. За ними слідкували та у результаті упіймали їх відразу після вчинення чергової крадіжки.

- Легкове авто, на якому рухалися підозрювані, правоохоронці зупинили на дорозі у Новоукраїнському районі. Під час обшуку, проведеного працівниками обласної поліції та прокуратури, в салоні було виявлено речові докази: два предмети, схожі на пістолет, споряджені набоями, рації, балончики з газом нервово-паралітичної дії, господарські рукавички та маски з прорізами для очей, прикраси із золота і срібла на загальну суму близько 52 тисяч гривень, записники з іменами майбутніх жертв,– розповідає начальник Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області Сергій Кондрашенко.

За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваних заарештовано.

Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Нині поліцейські перевіряють осіб на причетність до скоєння інших злочинів, у тому числі, вчинених на території інших областей.

Сектор комунікації поліції

Кіровоградської області