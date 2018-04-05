В Днепре женщина задушила свекровь на глазах у малолетней дочери

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Первый заместитель главы Нацполиции вячеслав Амброськин сообщил о раскрытии чудовищного преступления в Днепре.
Еще в мае 2017 года в озере «Куриное» в Днепре был обнаружен труп женщины в состоянии сильных гнилостных изменений с отчлененными конечностями (отсутствуют руки, ноги) с веревкой на шее, к которой привязана хозяйственная сумка с камнями.
И только в начале апреля 2018 благодаря настойчивой работе полиции личность убитой была установлена, а в дальнейшем уже были установлены мужчина и его жена, которые совершили это преступление. Невестка задушила мать своего мужа, а последний уже помогал скрывать труп.
Вчера эта женщина-убийца, 1982 года рождения, задержана.
Кстати, в чем еще чудовищность указанного преступления, молодая женщина убивала - душила бабушку на глазах своей малолетней дочери, 2009 года рождения. // Я и закон
В 2018 году весенний призыв на срочную службу в Украине стартовал 1 апреля. В День смеха не до шуток было 563 парням из Киева и их семьям: в армии любой страны срочная служба...