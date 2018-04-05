СБУ разоблачила своего опера, работавшего на террористов «ЛНР»

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры сил АТО, передает Depo.Донбасс.

Установлено, что указанный оперативник, в обязанности которого входило осуществление контртеррористических мер, противоправно, используя служебное положение, передавал куратору из "ЛНР" сведения с ограниченным доступом.

"В настоящее время проведены неотложные следственные действия - обыски в служебном кабинете оперативника и по месту его проживания", - говорится в сообщении.

Пособник террористов задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.