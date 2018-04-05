Ссора соседей из-за шумного ремонта закончилась убийством

В Черниговской области ссора из-за шума от ремонтных работ закончилась убийством. Дело рассматривает Прилукский горрайонный суд Черниговской области.

Согласно материалам дела, потерпевший поднялся к соседу и сделал ему замечание по поводу шума от проведения ремонтных работ. Между мужчинами возникла ссора, которая сразу переросла в драку.

В ходе стычки обвиняемый нанёс соседу три удара деревянной палкой по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Отметим, обвиняемому инкриминируют ч.1 ст.115 УК Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Заседание по данному делу состоится завтра в 12:00. // Я и закон