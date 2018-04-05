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В Одессе «быдло-дети» на «Лексусе» били и давили полицейских (видео)

05.04.2018 17:10

Водитель и пассажиры автомобиля Lexus откровенно грубили полицейским, вызывающе себя вели, бросались в драку и на замечания не реагировали.

В Одессе компания на «Лексусе» давила полицейских, пытаясь прорваться в перекрытый из-за Юморины центр города.

Водитель и пассажиры автомобиля Лексус откровенно грубили полицейским / фото УНИАН

Об этом сотрудник патрульной полиции Юрий Рыбак в Facebook. Водитель и пассажиры автомобиля Lexus, проигнорировав предупреждения патрульных о перекрытии проезда, откровенно грубили полицейским, вызывающе себя вели, бросались в драку и на замечания не реагировали.

В ходе конфликта 18-летний пассажир ударил полицейского ногой в грудь, а после водитель авто резко начал движение, зацепив одного из правоохранителей. 

"Особенно отличился один из «детей» - 18-летний пассажир, который не поленился из машины ударить полицейского ногой в грудь…А дальше, в протест запрету, водитель авто резко начал движение, тем самым зацепив одного из полицейских. В итоге, после короткого преследования, 25-летнего автохама задержали и всю компанию доставили в отдел полиции. Патрульный обратился за медицинской помощью. И сразу же последовала «потеря сознания» некоторых «общественников» - «да как же так», «они же дети», «ну им же можно", — сообщил Рыбак.

В настоящее время начато производство по ч.2 ст.345 УК (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа). Проводятся необходимые процессуальные мероприятия. // УНИАН

 

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