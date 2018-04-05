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Рада переименовала ВДВ в ДШВ. Чтобы не как в России

05.04.2018 18:05

Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект № 7330, которым переименовала Высокомобильные десантные войска в Десантно-штурмовые. "За" со второго раза проголосовали 236 народных депутатов.

Документ вносит соответствующие изменения в законы “О Вооруженных силах Украины”, “Об обороне Украины” и “О правовом режиме военного положения”.

ДШВ

Согласно пояснительной записке, такая инициатива возникла потому, что аббревиатура названия Высокомобильных десантных войск (ВДВ) совпадает с названием российских Воздушно-десантных войск (на русском тоже ВДВ, - ред.). В связи с агрессией России против Украины такое совпадение вызывает негативное отношение, именно поэтому Минобороны разработало соответствующие изменения в законодательство. Отметим, инициатором выступил президент Украины Петр Порошенко.

С голоса изменили название законопроекта.

"Чтобы не было никаких регламентных замечаний, ссылаясь на заключение главного научно-экспертного управления, которое говорит, что нам нужно конкретизировать название законопроекта, мы предлагаем под стенограмму сейчас изменить его название - "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны десантно-штурмовых войск". Он таким образом становится совершенным, можно голосовать в целом прямо сейчас", - сказал нардеп от БПП, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Напомним, в 2017 году в Украине впервые отметили День десантника 21 ноября. Раньше празднование в стране происходило 2 августа, как в России, Беларуси, Казахстане и других странах СНГ. // 112.ua

 

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